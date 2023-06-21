Kalbimiz Polonya’da atacak

25 ülkenin katılacağı 3. Avrupa Gençler Artistik Yüzme Oyunları 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Polonya'nın Krakow ve Malopolska kentlerinde yapılacak. Junior- Senior yaş grubu kategorisinde Laçin Irazca Kökçay, Alize Nazende Gusarov, Tuğçe Erdem ve Ilgaz Yarkın Çoşar'ın antrenörlüğünü yaptığı kafilede Ayda Salepcioğlu, Cansın Kütükçüoğlu, Derin Aralp, Dila Yıldız, Duru Kanberoğlu, Ece Sokullu, Ece Üngör, Esmanur Yirmibaş, İsra Yüksel, Melek Andrea Akay, Nil Talu ve Selin Telci bulunuyor. Combo takım ve düet kategorilerinde iddialı olan Millilerimizin hedefi ise Polonya'dan iyi bir dereceyle dönmek. Antrenör Laçin Kökçay çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek "Halk arasında daha çok su balesi adıyla bilinen Artistik Yüzme takımımızda gelecek vadeden çok iyi gençlerimiz var. Hedefimiz en iyi şekilde temsil edip kürsüye çıkmak. Sporcularımıza güveniyoruz" dedi.