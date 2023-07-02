Altın kız Busenaz

Türkiye, Avrupa Oyunları'nda dün yine tarih yazdı. Kadınlar boksta bronz madalya kazanan 54 kiloda Hatice Akbaş ve 60 kiloda Gizem Özer ile erkekler 71 kiloda bronz madalya alan Tuğrulhan Erdemir'in ardından, Busenaz Sürmeneli kadınlar 66 kiloda Belçikalı Oshin Derieuw'u 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Çok rahat bir galibiyet alan Busenaz, karşılaşma sonunda büyük bir sevinç yaşadı. Altın madalyayı Busenaz'ın kazandığının açıklanmasının ardından, Belçikalı rakibi de Busenaz'ı kucaklayarak tebrik etti.

MADALYALAR DEVAM ETTİ

Kadınlar 60 kiloda Gizem Özer bronz madalya kazanırken, Erkekler 51 kiloda ise Samet Gümüş finalde Fransız rakibine mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Kick Boks'ta da point fighting kategorisinde kadınlar 60 kiloda Funda Güleç, erkeklerde ise 84 kiloda Cevat Kır ve Light contact 79 kiloda Recep Men yarı finalde elenerek bronz madalyanın sahibi oldular.