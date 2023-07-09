Kırkpınar’da büyük heyecan

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 662'ncisi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda büyük bir heyecana sahne oluyor. Bu yıl 2 bin 141 pehlivanın kayıt yaptırdığı Kırkpınar'da 53 başpehlivan dün Er Meydanı'na çıkarken 27 başpehlivan tur atlamayı başardı. Başpehlivanlardan Süleyman Başar, Serdar Yıldırım'ı kısa sürede yenerek turun ilk galibi olarak ismini yazdırdı. Tahkim kararıyla geçen yılki Kırkpınar unvanı elinden alınan ve 3 ay 15 gün ceza alan Cengizhan Şimşek'in güreşi merak edilen güreşler arasında yer aldı.

CENGİZHAN ŞİMŞEK GALİBİYETLE DÖNDÜ

Şimşek, rakibi İsmail Erkal'ı sırt aşağı getirerek yenmeyi başardı. Orhan Okulu'nun direkt yükseldiği ikinci tur için vize alan pehlivanlar şöyle:

İsmail Balaban, Özkan Yılmaz, Recep Kara, Ertuğrul Dağdeviren, Semih Turgut, Osman Aynur, Mehmet Yeşil Yeşil, Yusuf Can Zeybek, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Fatih Atlı, Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş, Ali Yanatma, Furkan Durmuş Altın, Nedim Gürel, Ali Gürbüz, Hamza Köseoğlu, Mecit Yıldırım, Mustafa Batu, Faruk Akkoyun, Yıldıray Akın, Kürşat Şevki Korkmaz, Abdullah Güngör, Emre Erkal, Süleyman Başar. Başpehlivanlar bugün altın kemer için mücadele edecek.