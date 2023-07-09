Transfer derbisi

Transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı merakla gelecek ve gidecek isimleri merak ediyor. İki ezeli rakip bir kez daha transferde rakip oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'da, Liverpool'da forma giyen İspanyol yıldız Thiago Alcantara ismi gündeme geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın istediği Alcantara'yı Galatasaray da radarına aldı. Sarı-kırmızılıların 2024 yılında sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu için hem kiralama hem de bonservisiyle satın alma formüllerini değerlendirdiği kaydedildi. Fenerbahçe de Galatasaray'ın uzun zamandır bitirmeye çalıştığı Arjantinli oyuncu Parades için devreye girdi. Avrupa basınında sarı-lacivertlilerin de bir teklif yaptığı ifade edilirken, DAZN İtalia ise Galatasaray'ın transferi bitirdiğini yazdı.

KANARYA'DA 3 EKSİK

Fenerbahçe, Rusya'da 9-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Pari Premier Cup Turnuvası için bu ülkeye hareket etti. Sarı-lacivertlilerin bu ülkedeki kampta yer alacak 33 kişilik kadrosu da belli oldu. Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Samet Akaydın ve Lincoln Henrique sakatlıkları; Mbwana Samatta ise farklı kulüplerle transfer görüşmelerini sürdürmesi nedeniyle yer almadı.

SHOMURODOV HAMLESİ

Galatasaray, Mauro Icardi'yi bitirmeye çalışırken forvet arayışlarını da sürdürüyor. Avrupa'da transfer turuna çıkan Erden Timur'un İtalya'ya giderek Roma'nın kadroda düşünmediği Özbek golcü Eldor Shomurodov'u ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. İtalyan basınına göre, makul bir bonservis bedeli karşılığında transferin gerçekleşmesi bekleniyor.