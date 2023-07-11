Aliağa FK’nın gözü Buca’da

ALİAĞA FK, transferde gözünü Bucaspor 1928'e çevirdi. İzmir ekibi, Fırtına'dan golcü Mehmet Fuat Gölbaşı ve orta saha oyuncusu Hasan Çelik'e kanca attı. Aliağa yönetimi, sözleşmesi sona eren golcü Mehmet Fuat ve bir yıl daha kontratı olan Hasan ile masaya otururken futbolcularla maddi konularda da el bıkışarak prensipte anlaştı. Son iki yılını Bucaspor 1928'de geçiren 31 yaşındaki Mehmet Fuat geçen sezon 29 lig karşılaşmasında 12 kez fileleri sarstı.

Hasan ise geçen sezonun devre arasında Kuşadasıspor'a kiralandı. Futbolcu, Aydın temsilcisinde 16 maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Yönetim, Bucaspor 1928 yönetiminden 24 yaşındaki Hasan için kolaylık sağlanmasını isteyecek. Aksi takdirde kiralık formülü devreye girecek.

ALİAGA FK, OKTAY KANCI'YI KAPTI

ALİAĞA FK, TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'dan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Oktay Kancı'yı kadrosuna kattı. Kulüp binasında dün düzenlenen imza töreninde başarılı futbolcu iki yıllık imza atarak hedefleri olan bir takıma katıldığından dolayı mutlu olduğunu belirtti.