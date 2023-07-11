Arda idmanda

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den La Liga kulübü Real Madrid'e 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Arda Güler, tatilini erkenden bitirdi. İspanyol basınında yer alan habere göre; bir an önce takıma katılmak istediği için tatilini erken bitirme kararı alan Arda Güler, bugünkü Real Madrid antrenmanına katılmak üzere Valdebebas Tesisleri'ne geldi. Haberde, futbolcuların sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. İlk kez antrenmana çıkan 18 yaşındaki milli oyuncu, idmanlara en erken başlayan ekibe dahil oldu.

SAĞLIK KONTROLÜ YAPILDI

ARDINDAN İspanyol devi yeni sezon öncesi ilk antrenmanını saat 17.30 sıralarında yaptı. Bu çalışmaya da katılan Arda Güler, takım arkadaşlarıyla da tanışma fırsatı buldu.

MADRİD'E 1 MİLYON TAKİPÇİ KAZANDIRDI

REAL Madrid, Arda Güler transferinde sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullandı. Transferin duyurulmasının ardından kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar rekor etkileşim ve takipçi kazanımı ile neticelendi. Yapılan ölçümlemelerde, Real Madrid'in sosyal medya hesapları 1 milyona yakın takipçi kazanımı, yaklaşık 500 milyon görüntülenmeyle rekor kırdı. Yapılan paylaşımlar 37 milyonu aşkın beğeni, 237 binden fazla da yorum aldı.

BELLİNGHAM İLE YEMEK

MADRİD'İN genç yıldızı Arda Güler, bir başka dünya yıldızı ile yemekte görüntülendi. Bir organizasyona katılan Arda, kendisi gibi takıma yeni katılan İngiliz genç oyuncu Jude Bellingham ile birlikte yemek yedi. İkili, bir Madrid taraftarının fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.