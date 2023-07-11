Onana Kartal’a

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ön libero için gündemeki isimlerin başında Lens forması giyen Jean Onana geliyor. Fransız ekibinde fazla şans bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki futbolcuya siyah-beyazlılar talip olurken yapılan ilk kiralama teklifi geri çevrilmişti. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Lens, Onana'yı bonservisiyle satmak isterken, Beşiktaş'ın yeni bir teklifle kapıyı çalacağı öğrenildi. Beşiktaşlı kurmaylar 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokmak istiyor.

TADİC HAMLESİ GELDİ

Hem ligde hem de Avrupa Konferans Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için çalışan Kartal, Ajax'ın yıldız 10 numarası Dusan Tadic için de harekete geçti. Kaptanlığını yaptığı takımla 1 yıllık sözleşmesi bulunsa da ayrılık kararı alan ve bonservisini alarak yollarını ayırmaya çalışan 34 yaşındaki futbolcunun boşa çıkması bekleniyor. Beşiktaş'ın 34 yaşındaki sol kanat oyuncusuna 2 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi.