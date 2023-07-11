Ümit Birol’u kaybettik

Bir döneme damgasını vuran yeşil sahaların başarılı oyuncularından Ümit Birol (60), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Samsun Irmak Sanayi'de başladığı futbol hayatında Samsunspor'da profesyonel olduktan sonra Antalyaspor, Adana Demirspor, Altay, Fenerbahçe, Kocaelispor, Çanakkale Dardanelspor ve Eskişehirspor gibi takımların formasını giyen, oynadığı başarılı futbolla hafızalara kazınan, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük de yapan Ümit Birol geçtiğimiz sene, henüz 28 yaşındaki kızı Sena Dilara Birol'u beyin kanaması nedeniyle kaybetmişti. Altay kulübü yayınladığı başsağlığı mesajında "Merhum Ümit Birol'a Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına, camiamıza ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.