Bodrumspor’da Özmert veda etti

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'dan ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Muğla temsilcisinde Onur Akbay, Burak Öksüz ve Erdem Çetinkaya'nın ardından Hakan Özmert ile de vedalaştı. Geçen sezon devre arasında Antalyaspor'dan transfer olan ve bu ay sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki futbolcu Derince FK ile anlaşma sağladı. Özmert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında camiaya ve taraftara teşekkür ederek, "Bodrum'da çok güzel günlerim geçti. Son maçta Süper Lig'i ıskaladık" dedi.

18 MAÇTA 2 GOL ATTI

Muğla ekibini de öven Özmert, "Bodrum çok daha iyi yerlere gelecek, inanıyorum. Yanımda olan yönetim ve taraftarlarımıza teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu geçen sezon 18 maçta forma giyerken, bu süreçte 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.