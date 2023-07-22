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Haberler Spor Bornova, Murat ile anlaşma sağladı

Bornova, Murat ile anlaşma sağladı

Bornova, Murat ile anlaşma sağladı
TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Bornova FK, dış transferde Kuşadasıspor'dan orta saha oyuncusu Murat Çaydemir'i kadrosuna kattı. Göztepe'de profesyonel olan 34 yaşındaki futbolcu; Hatayspor, Arsinspor, Kuşadasıspor, Yalovaspor, Kale Belediye ve Ceyhanspor'da da forma giydi. Murat, "Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sene güzel bir sezon bizleri bekliyor. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza katkı vermek istiyorum" dedi. Bornova temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da başlayacak. İzmir ekibi, 24 Temmuz Pazartesi Afyon'a gitmek üzere yola çıkacak. İzmir ekibi 3 etaptan oluşacak kamp döneminde 6 hazırlık maçı yapacak.
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