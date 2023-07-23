Fener’den Diaz atağı

Dış transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe, orta sahaya genç bir yetenek kazandırmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, son olarak Udinese'den savunma oyuncusu Becao'yu kadrosuna katarken gündeme, Uruguaylı orta saha Fabricio Diaz geldi. Başkan Ali Koç, Uruguay'da Liverpool Montevideo ekibinde forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız adayı için devreye girdi. Kulübüyle 2026 yılına kadar bonservisi olan ve kariyeri boyunca ülkesinin dışına çıkmayan Diaz için Kanarya resmi teklifini iletti.

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Başkan Ali Koç, Diaz için Uruguay ekibi Liverpool Montevideo'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. 20 yaşındaki orta saha ile de görüymeleri önemli bir aşamaya getiren F.Bahçe, Uruguaylı yetkililerden gelecek cevabı bekliyor. Oyuncuyu hem scout şefi Batuhan Hakcıl'ın hem de eski teknik direktör Vitor Pereira'nın şiddetle önerdiği öğrenildi.

ZAHA VE LİVAKOVİC İYİCE ZORA GİRDİ

FENERBAHÇE'DE sol kanat Wilfried Zaha ve kaleci Dominik Livakovic'in transfer süreci zora girdi. Fenerbahçe Fildişi Sahilli oyuncuya teklif götürürken Zaha tarafından henüz transferle ilgili olumlu yada olumsuz bir cevap gelmedi. Dinamo Zagrebli kaleci Dominik Livakovic'in transferi ise Hırvat ekibinin Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki Astana maçlarından sonrasına kaldı. Hırvat eldivenin durumu Zagreb'in Devler Ligi'ndeki konumuna göre şekillenecek.