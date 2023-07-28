Manisa FK’ya Sambacı forvet

TRENDYOL 1. Lig'de yeni sezon çalışmalarına şampiyonluk parolasıyla devam eden Manisa FK forvet takviyesi için kolları sıvadı. Kadrosuna Alperen, Oğuz, Tugay, Graovac, Bekir ve Oğuzhan'ı katarak kale, orta saha ve savunmasını güçlendiren siyah-beyazlıların bir dönem Gençlerbirliği forması giyen Brezilyalı forvet Sandro Lima ile görüştüğü öğrenildi. Hücum hattına Kerim Frei'ı monte eden ve santrfor bölgesini takviye etmek isteyen Manisa temsilcisinin son olarak Kore Ligi'nde Gwangju formasını terleten 32 yaşındaki tecrübeli golcüyü radarına aldı.

G.BİRLİĞİ'NDE DE OYNADI

KARİYERİNDE ülkesinin Anapolis takımında başlayan Lima, Rio Ave, Viseu, Chaves, Estoril, Jinmen Tiger ve Gençlerbirliği formalarını da terletti. Öte yandan transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için yönetimden izin alan orta saha Serkan Odabaşoğlu Amedspor, Selim Ilgaz ise Iğdır FK ile anlaşma sağladı