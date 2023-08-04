UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi ön eleme maçlarındaki ikinci karşılaşmalarının sona ermesinin ardından, Türkiye'nin UEFA ülke puan katsayıları açıklandı.
Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek, Fenerbahçe Zimbru'yu 4-0, Beşiktaş Tirana'yı 2-0 ve Adana Demirspor da Cluj'u 2-1 yenerek zaferle ayrıldılar.
İsviçre temsilcisi Basel, Konferans Ligi elemesinde Tobol'u mağlup etmeyi başardı, ancak toplam skorda geride kalarak elendi. Bu sonuçlarla Rakibimiz İsviçre'den 4 takım tur atladı.
Türkiye'nin 4 temsilcisi de galip gelerek bu haftayı tamamladı ve ülke puanında İsviçre'ye yaklaşma başarısı gösterdi.
Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 12. sıraya yerleşti ve puanı 28.350 oldu.
UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada ise Türkiye'nin konumu şöyle:
1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 52.300
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 46.899
8- Belçika: 35.200
9- İskoçya: 30.650
10- Avusturya: 29.000
11- İsviçre: 28.475
12- TÜRKİYE: 28.350
13- Sırbistan: 27.175
14: Ukrayna: 25.000
15: Norveç: 24.750