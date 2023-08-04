UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi ön eleme maçlarındaki ikinci karşılaşmalarının sona ermesinin ardından, Türkiye'nin UEFA ülke puan katsayıları açıklandı.

Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek, Fenerbahçe Zimbru'yu 4-0, Beşiktaş Tirana'yı 2-0 ve Adana Demirspor da Cluj'u 2-1 yenerek zaferle ayrıldılar.

İsviçre temsilcisi Basel, Konferans Ligi elemesinde Tobol'u mağlup etmeyi başardı, ancak toplam skorda geride kalarak elendi. Bu sonuçlarla Rakibimiz İsviçre'den 4 takım tur atladı.

Türkiye'nin 4 temsilcisi de galip gelerek bu haftayı tamamladı ve ülke puanında İsviçre'ye yaklaşma başarısı gösterdi.

Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 12. sıraya yerleşti ve puanı 28.350 oldu.

UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada ise Türkiye'nin konumu şöyle:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.300

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.899

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- İsviçre: 28.475

12- TÜRKİYE: 28.350

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750