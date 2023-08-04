  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye'nin UEFA ülke puan katsayısı, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un zaferleriyle yükseldi. Temsilcilerimiz, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi ön eleme maçlarında başarılı sonuçlar alarak Türkiye'nin 12. sıraya yerleşmesini sağladı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu.

YAŞAR KAYA
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi ön eleme maçlarındaki ikinci karşılaşmalarının sona ermesinin ardından, Türkiye'nin UEFA ülke puan katsayıları açıklandı.

Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek, Fenerbahçe Zimbru'yu 4-0, Beşiktaş Tirana'yı 2-0 ve Adana Demirspor da Cluj'u 2-1 yenerek zaferle ayrıldılar.

İsviçre temsilcisi Basel, Konferans Ligi elemesinde Tobol'u mağlup etmeyi başardı, ancak toplam skorda geride kalarak elendi. Bu sonuçlarla Rakibimiz İsviçre'den 4 takım tur atladı.

Türkiye'nin 4 temsilcisi de galip gelerek bu haftayı tamamladı ve ülke puanında İsviçre'ye yaklaşma başarısı gösterdi.

Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 12. sıraya yerleşti ve puanı 28.350 oldu.

UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada ise Türkiye'nin konumu şöyle:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.300

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.899

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- İsviçre: 28.475

12- TÜRKİYE: 28.350

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA