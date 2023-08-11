Avrupa’da ligler bugün start alıyor

AVRUPA'NIN önde gelen ligleri de bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İngiltere Premier Lig'de sezon bugün 22.00'de Burnley- Manchester City karşılaşması ile başlayacak. Haftanın maçı ise pazar günü 18.30'da Chelsea-Liverpool arasında oynanacak. İspanya La Liga'da ise 20:30'da Almeria-Rayo Vallecano ile 22:30'da ise Sevilla Valencia ile karşılaşacak. Arda Güler'in takımı Real Madrid de yarın 22.30'da A.Bilbao'nun misafiri olacak. Barcelona da Pazar günü 22.30'da Getafe deplasmanında ter dökecek. Fransa Ligue 1'de günün tek karşılaşmasında Nice, Lille'i konuk edecek.