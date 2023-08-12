Duymer, KSK Engelliler Kulübü’ne sponsor oldu

TÜRKİYE genelinde 120 şubesiyle hizmet veren Duymer İşitme Cihazları Merkezi, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. liginde mücadele eden Karşıyaka Engelliler Spor Kulübüne isim ve forma sponsoru oldu. Duymer takıma hem deplasmanda hem de kendi evinde oynayacağı tüm müsabakalarda destek olacak. Böylece takımın 2023-2024 sezonunda yeni ismi Duymer Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü olarak değişirken, sporcular maçlara Duymer yazılı formalarıyla çıkacak. Duymer ayrıca kulübe nakdi destekte bulunacak ve kulübün müsabakalara ulaşım masraflarını karşılayacak. Taraflar arasındaki sponsorluk anlaşması için imza töreni düzenlendi. İmza törenine Duymer İşitme Cihazları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Salih Baz, Duymer Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü Başkanı Erdal Denizaslanı, kulüp yöneticileri ve sporcuları katıldı.