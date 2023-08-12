Olimpiyat aşkına

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ilk maçında bugün İzlanda'yla karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İki grupta maçların oynanacağı organizasyon 20 Ağustos'ta son bulacak. Ay-yıldızlılar; İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile yapacağı maçlarda gruptan çıkmayı hedefleyecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, yarı finalde mücadele etme hakkı kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı kazanacak.

ÜÇ İSİM KADRODAN ÇIKARILDI

Hazırlıklarını Bormio'da gerçekleştiren ve ardından İstanbul'a dönen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Doğuş Özdemiroğlu, Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan isimler oldu. Bu arada Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç'in yer aldığı D Grubu'nun maçları da İstanbul yapılacak.