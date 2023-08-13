Çözüm haftası

Galatasaray'da uzun zamandır gündemi meşgul eden transfer konularının bu hafta içerisinde çözüme ulaşması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte gelecekleri merak edilen Nicolo Zaniolo ile Victor Nelsson hakkında kararın bu hafta içerisinde netleşmesiyle birlikte takım için ismi geçen yıldızların durumu da şekillenecek. Son olarak Aston Villa'nın İtalyan yıldız Zaniolo için Galatasaray'a bonservis olarak 20, bonus olarak ise 7 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu konuşulurken Nelsson için ise Nottingham Forest'ın Victor Nelsson'un menajeriyle bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Genç oyuncunun 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin devreye sokulması konusunda bir plan yapıldığı diğer yandan İtalyan ekibi Fiorentina'nın da Nelsson'u yakından ettiği iddia edildi.

G.Saray'da bu iki isim netleşirse geçen sezon sarı-kırmızılı ekipte görev yapan bonservisi Norwich City'te olan Milot Rashica'nın transferi bitirilecek.

Ayrıca MLS ekiplerinden Inter Miami'nin ve Suudi Arabistan kulüplerinden çok ciddi teklifler alan İspanyol stoper Sergio Ramos ile ilgili de resmi adımların atılacağı gelen haberler arasında. Ramos'un Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı ve Türkiye ile Galatasaray hakkında sürekli bilgiler aldığı öğrenildi.