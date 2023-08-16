Merih , Neymar ve N’Koudou Arabistan’da

ATALANTA'DA forma giyen milli stoperimiz Merih Demiral, dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar ile son olarak Beşiktaş'ta oynayan ve kötü formu nedeniyle son döneminde kadro dışı bırakılan Georges Kevin N'Koudou Suudi Arabistan'ın yolunu tutan oyuncular kervanına katıldı. İtalyan ekibi Atalanta'da gözden çıkarılan Merih Demiral'ın Al Ahli ile yıllık 10 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Arap ekibi Atalanta ile de 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında söz kesti. Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini geçtiğimiz sezon başında 21 milyon Euro karşılığında Juventus'tan almıştı.

28 yaşındaki N'Koudou, ise Damac FC'yle sözleşme imzaladı. Neymar ise Al Hilal'e 100 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Sambacı, iki yıllık imza atarken senelik 150 milyon Euro kazanacak.