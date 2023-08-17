Avrupa’da tur gecesi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları bugün tamamlanacak. Temsilcilerimiz tur için sahaya çıkacak.

Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Neftçi'yi (Azerbaycan) saat 21.00'de ağırlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. Maç TRT Spor'dan yayımlanacak.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal dışında eksik yok.

Adana Demirspor, evinde 5-1 yendiği Osijek (Hırvatistan) ile TSİ 21.00'de deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak. Maç, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

BECA VE OSAYİ YOK

Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor'a (Slovenya) konuk olacağı maç ise TSİ 21.15'te başlayacak. Mücadelede Portekizli hakem Fabio Verissimo görev alacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Bright Osayi- Samuel, müsabakada forma giyemeyecek. Müsabaka S Spor Plus'tan ekranlara gelecek.