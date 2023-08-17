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Avrupa’da tur gecesi

Adana Demirspor, Beşiktaş ve Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi’nde Play-Off için rövanş maçlarına çıkıyor

HABER MERKEZİ
Avrupa’da tur gecesi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları bugün tamamlanacak. Temsilcilerimiz tur için sahaya çıkacak.

Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Neftçi'yi (Azerbaycan) saat 21.00'de ağırlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. Maç TRT Spor'dan yayımlanacak.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal dışında eksik yok.

Adana Demirspor, evinde 5-1 yendiği Osijek (Hırvatistan) ile TSİ 21.00'de deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak. Maç, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

BECA VE OSAYİ YOK

Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor'a (Slovenya) konuk olacağı maç ise TSİ 21.15'te başlayacak. Mücadelede Portekizli hakem Fabio Verissimo görev alacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Bright Osayi- Samuel, müsabakada forma giyemeyecek. Müsabaka S Spor Plus'tan ekranlara gelecek.

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