Fener’den son atak

FENERBAHÇE, kaleci ve ön libero takviyeleri ile transferi noktalamayı hedefliyor. Kaleci ve ön libero transferleri için çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın Livakovic, Navas ve De Gea üçlüsünden biriyle anlaşması bekleniyor. Livakovic için Dinamo Zagreb'in istekleri bitmezken Fenerbahçe'nin 'Biz artık yokuz' deyip rest çekmeye çok yakın olduğu konuşuluyor. Keylor Navas ve De Gea ile temas halinde olan Kanarya, Navas'ın yaşından dolayı (36) çekingen davranıyor.

De Gea'yı çok isteyen ancak zor bir transfer olarak gören yönetimin Fred'i olaya dahil ettiği öne sürüldü. Eski takım arkadaşı olan ikili de Fred'in deneyimli kaleciye baskısı ve ikna süreci resmen başladı. Öte yandan orta saha transferi için de Edin Dzeko, Milan'ın orta sahası olan vatandaşı Krunic'i ikna etmede önemli rol oynadı. Boşnak oyuncu Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti.