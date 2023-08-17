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Haberler Spor Haftanın düdükleri belli oldu

Haftanın düdükleri belli oldu

HABER MERKEZİ
Haftanın düdükleri belli oldu

TRENDYOL Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şunlar: İstanbulspor- Kayserispor: Sarper Barış Saka, Antalyaspor- Konyaspor: Ali Şansalan, Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan, Hatayspor- Kasımpaşa: Mert Güzenge, Başakşehir- Fatih Karagümrük: Burak Şeker, Beşiktaş- Pendikspor: Kadir Sağlam, Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler, Samsunspor- Fenerbahçe: Volkan Bayarslan, MKE Ankaragücü- Adana Demirspor: Cihan Aydın

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