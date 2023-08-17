Haftanın düdükleri belli oldu

TRENDYOL Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şunlar: İstanbulspor- Kayserispor: Sarper Barış Saka, Antalyaspor- Konyaspor: Ali Şansalan, Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan, Hatayspor- Kasımpaşa: Mert Güzenge, Başakşehir- Fatih Karagümrük: Burak Şeker, Beşiktaş- Pendikspor: Kadir Sağlam, Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler, Samsunspor- Fenerbahçe: Volkan Bayarslan, MKE Ankaragücü- Adana Demirspor: Cihan Aydın