12 dev adam Olimpiyat aşkına

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda final müsabakasına çıkıyor. Ay-yıldızlı takım, turnuvanın yarı final maçında İsveç'i 105-84 yenerek adını finale yazdırdı. Millilerin finaldeki rakibi Ukrayna'yı 85-70 yenen Hırvatistan oldu. Türkiye, final mücadelesini kazandığı takdirde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek.

NBA YILDIZLARI GÖZ DOLDURDU

Türkiye gruptaki karşılaşmalarda zayıf rakiplerini farklı geçerken, yıldızlar da performansıyla dikkat çekti. İlk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup eden 12 Dev Adam'da tam 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. 104-66 kazanılan Bugaristan maçında ise takımdaki 12 oyuncu da sayı üretmeyi başardı. Gruptaki son maçında Ukrayna'yı 85-72 mağlup eden millilerde Alperen Şengün 30 sayı kaydederek yıldızlaştı. Grubundan lider çıkan Ay-yıldızlılar, yarı finalde İsveç'i 105-84 ile geçti. Bu maçta da NBA'de forma giyen oyuncularımız Furkan Korkmaz 18, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven de 16'şar sayı kaydetti.

İKİ TAKIM DA NAMAĞLUP GELDİ

Hırvatistan da Türkiye gibi finale kadar oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Final karşılaşması bugün saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Maçı kazanan, Paris Olimpiyatları'na Avrupa'dan son biletin de sahibi olacak. Finali değerlendiren Başantrenör Ergin Ataman, "Karşımızda bizim gibi tecrübeli bir takım olacak. Hırvatistan bir ekol. Çok tecrübeli ve iyi oyuncuları var. Kazanıp turnuvayı birinci bitirmek istiyoruz" diye konuştu.