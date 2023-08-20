Kanarya’dan sürpriz hamle

TRENDYOL Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Becao, Djiku, Tadic, Szymanski ve Dzeko gibi yıldızların ardından Fred ve Cengiz transferlerini de bitiren sarı-lacivertliler, orta sahasını güçlendirmek için rotasını İtalya'ya çevirdi. Fransız gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe Cagliari'de forma giyen 25 yaşındaki Kongolu oyuncu Antoine Makoumbou için resmi bir teklif yaptı.

TEKLİF 5 MİLYON EURO

Kanarya'nın başarılı orta saha oyuncusu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Bologna ve Clermont'un da ilgilendiği oyuncunun süre istediği öğrenildi. Geçen sezon Cagliari'de toplam 41 maça çıkan Makoumbou, 1 gol kaydetti. Kongolu oyuncunun kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.