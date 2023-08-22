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Haberler Spor Yağlı Güreş Ligi’nde Gürbüz farkı kapattı

Yağlı Güreş Ligi’nde Gürbüz farkı kapattı

HABER MERKEZİ
Yağlı Güreş Ligi’nde Gürbüz farkı kapattı
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde ilk kez düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında gerçekleştirilen Yunusemre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Ligde 6. hafta sonunda Orhan Okulu 63 puanla zirvede yer alırken, Gürbüz de 46 puanla ikinci sıraya yükseldi. İsmail Balaban ve Serhat Gökmen'in ise 38 puanı bulunuyor. Ligin son etabı 2-3 Eylül'de Kurtdereli'de düzenlenecek. Lig sonunda ilk 24'te yer alan başpehlivanlar, seneye direkt Kırkpınar'a katılmaya hak kazanacak.
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