  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yat yarışı heyecanı

Yat yarışı heyecanı

Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, bugün Çeşme başlıyor Organizasyon, pazar günkü ödül töreniyle tamamlanacak.

HABER MERKEZİ
Yat yarışı heyecanı
Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), Çeşme Marina ve Arkas Holding iş birliğiyle düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, yarın İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayacak. Bulgaristan ile Rusya'dan ekiplerin de yer alacağı organizasyonda IRC ve destek sınıflarının yanı sıra bu sene ilk kez J70 sınıfında da mücadele gerçekleştirilecek. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Yat Ligi'nin beşinci ve son ayağı olan organizasyon, 27 Ağustos Pazar günkü ödül töreniyle tamamlanacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA