Yat yarışı heyecanı

Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), Çeşme Marina ve Arkas Holding iş birliğiyle düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, yarın İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayacak. Bulgaristan ile Rusya'dan ekiplerin de yer alacağı organizasyonda IRC ve destek sınıflarının yanı sıra bu sene ilk kez J70 sınıfında da mücadele gerçekleştirilecek. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Yat Ligi'nin beşinci ve son ayağı olan organizasyon, 27 Ağustos Pazar günkü ödül töreniyle tamamlanacak.