Son Dakika... Adana Demirspor Konferans Ligi play-off ilk maçında mağlup oldu

Son Dakika... Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Genk ekibine 2-1 yenildi.

47. dakikada Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Cherif Ndiaye'nin ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Akbaba, savunma oyuncularına rağmen yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1

63. dakikada Stambouli'nin ceza yayı içinden çektiği şutta, top üstten az farkla dışarı gitti.

77. dakikada Genk, skoru 1-1 yaptı. Galarza'nın sağdan yaptığı ortada arka direkte uygun durumda toplu buluşan Arokodare, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

81. dakikada El Khannous'un ceza sahası dışından çektiği şutta, top kaleci Karacic'ten döndü.

90+3. dakikada Genk 2-1 öne geçti. Hrosovsky'nin sağdan kullandığı korner ataşında, ceza sahasında McKenzie'nin indirdiği topu arka direkte Munoz kafa vuruşuyla filelere attı.

90+7. dakikada gelişen Yukatel Adana Demirspor atağında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, kaleci Vandevoordt son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşma Genk'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.