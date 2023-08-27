Bodrumspor yine kayıp

Trendyol 1. Lig'de üst sıralar için mücadele eden Bodrumspor, Gençlerbirliği deplasmanından puansız ayrılarak yara aldı: 1-0. 9'da Muhammed Himmet'in öne çıkan kaleci Sousa'nın üzerinden aşırdığı topu çizgi önünde son anda Erkan uzaklaştırdı. 33'te sol kanattan yapılan ortaya Muhammed kafayı vurdu. Yakın mesafeden top Celutska'nın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 36'da kazanılan penaltıyı Yatabare gole çevirdi: 1-0. 45+6'da Üzeyir'in ortasında Celal topa çok sert vurdu. Kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

BASKI SONUÇ GETİRMEDİ

63'te Üzeyir'in ortasında Halil İbrahim topu kaleyi gönderdi. Gençlerb irliği file bekçisi Ertuğrul golü önledi. 86'da Samet'in yakın mesafeden sert şutunda kaleci Ertuğrul son anda topa sahip oldu. Karşılaşmayı Bodrumspor 1-0 kaybetti.

KALECİ SOUSA SAKATLANDI

BODRUMSPOR'DA teknik direktör İsmet Taşdemir ikinci yarının başında zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Kaleci Diego Sousa ilk yarıda sakatlanınca ikinci yarıya devam edemedi ve maçın ikinci bölümünde genç file bekçisi Bahri Can forma giydi. Taşdemir ilk yarıda performansından memnun kalmadığı Gökdeniz'i de oyundan alarak Burak'ı sahaya sürdü.

TAŞDEMİR'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

BODRUMSPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu G.Birliği deplasmanında dün iki değişiklik birden yaptı. Taşdemir, geçen hafta beraberlikle sona eren Erzurum FK maçına göre on birde Burak Çoban'ın yerine Erkan'ı tercih ederken yeni transfer Brazao'nun yerine de Celal'e şans verdi. Bu değişikliklerle geçen hafta ileri uçta forma giyen Gökdeniz kanattaki yerine geçerken, Celal hücum hattında görev yaptı.