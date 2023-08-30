Menemen FK hırçın başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona galibiyetle başlayan Menemen Futbol Kulübü, lige hırçın bir başlangıç yaptı. İzmir temsilcisi, neredeyse tamamını yenilediği kadrosuyla çıktığı Karaman FK mücadelesinde sert bir oyun ortaya koydu. Sarı-lacivertli futbolcular, deplasmanda oynanan sezonun ilk 90 dakikasında 5 sarı, 1 de kırmızı kartla dikkatleri çekti. Menemen FK'da Erhan Kara 43. dakikada gördüğü ilk sarı kartın ardından 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalırken; Mehmet Alp Kurt, Okan Dernek, Özkan Yıldırım ve Kemal Rüzgar ise sarı kart gördü. Sert ve mücadeleci bir futbol sergileyen İzmir ekibini kendi grubunda Düzcespor 5, Iğdır FK ise 4 sarı kartla takip etti.