A Milli takım kadrosu belli oldu

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Stefan Kuntz, 24 kişilik aday kadroda ilk kez iki isme de yer verdi. Galatasaray'da forma giyen Altay altyapısından yetişen Kazımcan Karataş ile Fransa'da Rennes'te oynayan Bertuğ Yıldırım görev verilmesi halinde ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 8 Eylül'de Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ve 12 Eylül'de Belçika'nın Genk kentinde Cegeka Arena'da Japonya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİ: Altay Bayındır (M.United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzon)

DEFANS: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (G.Saray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (A.Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

ORTA SAHA-FORVET: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Umut Nayir (Fenerbahçe)