O kupayı istiyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Finali'nde bugün Sırbistan ile şampiyonluk maçına çıkıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı yayımlanacak. Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, ardından Belçika, Polonya ve yarı finalde de son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı deviren 'Filenin Sultanları', güçlü rakibi Sırbistan'ı da gözüne kestirdi. 2019 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Polonya'yı, Sırbistan da İtalya'yı yenerek finale adını yazdırmayı başarmıştı.

RÖVANŞ NİTELİĞİNDE

Başkent Ankara'da oynanan finalde rakibine 3-2 yenilerek kupayı kaptıran 'Filenin Sultanları' bu kez Sırbistan'dan rövanşı almak istiyor. Olimpiyat Oyunları'nda 2.'lik ve 3.'lüğü olan Sırbistan'ın dünya şampiyonalarında da 2 altın, 1 bronz, Avrupa Şampiyonaları'nda ise 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor.