Trabzonspor moral buldu

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Trabzonspor, 1 yıl sonra İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Ligde 2 maç sonra galibiyetle de tanışan bordo mavililer, rakibi karşısında taraftarlarına 'ilklerin gecesini' yaşattı. Yeni transferler ve genç oyuncuların öne çıktığı maçta bordo-mavili takımın 'Enis'leri geceye damgasını vurdu. Galatasaray ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleri sonrası yeniden galibiyet alan bordo mavililer, ligdeki puanını 6'ya yükseltti, milli araya moral depolayarak girdi.

İstanbul ekiplerine karşı geçen sezondan bu yana deplasmanda galip gelemeyen bordo-mavililer, 1 yılı bulan şanssızlığını Kasımpaşa karşısında kırdı. Enis Destan, bu sezon bordo-mavili takımda adeta yokluktan doğdu. Maxi Gomez'in ayrılmasının ardından Umut Bozok'un da ilk 3 haftada gol atamamasıyla formayı giyen Enis Destan, bunu iyi değerlendirdi. Son iki maçta iki gol atan Enis Destan, 101 dakikaya 2 gol sığdırdı. Enis Bardhi ise Kasımpaşa karşısında sergilediği performans ve attığı iki golle Galatasaray mağlubiyetindeki etkisiz oyununu telafi etti.

ORTA SAHA ADA'DAN

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor İngiltere'de mücadele eden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Steven Alzate ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavililer Brighton ile Kolombiyalı futbolcunun kiralanması konusunda el sıkıştı. Alzate, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçirilecek. Şu ana kadar 7 kez milli formayı giyen Alzate, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor.