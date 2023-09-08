Trabzon’dan Kara Kartal’a Pepe çalımı

İNGİLTERE Premier League'de Arsenal forması giyen Nicolas Pepe için dün Süper Lig devleri kıyasıya yarış içerisine girdi. Uzun süredir Beşiktaş'ın transferini bitirmek için uğraş verdiği yıldız oyuncu için Trabzonspor da harekete geçince ortalık karıştı. Bordo-mavililer akşam saatlerinde yıldız futbolcu Nicolas Pepe ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu Arsenal ile sözleşme feshi konusunda sözlü olarak anlaştı, yazışmaların tamamlanmasının ardından Trabzonspor, oyuncuyu almak için İngiltere'ye uçak gönderdi.

BEŞİKTAŞ İLE EL SIKIŞMIŞTI

28 yaşındaki yıldız oyuncunun Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı hatta oyuncunun pazartesi günü sağlık kontrolünden geçtiği ancak daha sonra yapılan görüşmelerin durduğu iddia edilmişti. Buna rağmen siyahbeyazlıların transferden vazgeçmediği ve Trabzonspor haberlerinden sonra girişimlerini hızlandırsa da son gülen Karadeniz temsilcisi oldu. Kara Kartal'ın bu gelişme sonrası yeni hamlesi merak ediliyor. Bu arada Trabzonspor, Djaniny'nin Suudi Arabistan ekibi Al Fateh Kulübü'ne transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.