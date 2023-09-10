Kuntz hedefte

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan karşısında beraberliği zor kurtaran A Milli Takımımızda teknik direktör Stefan Kuntz hedef adam haline geldi. Ay-yıldızlı ekibimiz bu puan kaybı ile önemli bir fırsatı elinin tersiyle iterken, Alman çalıştırıcının 11 tercihi ve oynattığı futbol sınıfta kaldı. Futbol otoriteleri Kuntz'un tercihlerini sert bir şekilde eleştirirken sosyal medyadan da tepki vardı. Takımın golcüsüz başlaması, 11'de Cenk'in oynayıp Onur'un yedek soyundurulması, İrfan Can'ın ikinci yarıda oyuna alınması ve son vuruş eksikliği en çok eleştirilen konular arasında yer alırken Twitter'da #stefankuntzistifa hashtagi uzun süre ilk sırada yer aldı. Millilerimiz grubunda liderliğini sürdürse de Kuntz'un tahtı sallanmaya başladı. 60 yaşındaki teknik adamla Japonya ile oynanacak hazırlık maçının ardından yolların ayrılacağı konuşulurken kulislerde yerine gelebilecek isim ile ilgili de iddialar ortaya atıldı.

AVCI BİR ADIM ÖNDE

Bir dönem A Milli Takım'ı çalıştıran Abdullah Avcı'nın güçlü aday olduğu öne sürülürken Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman isimlerinin de listede yer aldığı gelen haberler arasında.

SOSYAL MEDYADA İSTİFA SESLERİ

- @CUBUKLUPESİNDE: Taraftar kimliğinizi bir kenara bırakın. Hep birlikte daha yüksek sesle; #StefanKuntzistifa

- @FORZAGALAHELL: Elinde Sol bek var sen stoperi sol bek oynatıyorsun tek sol bekini kadroya almıyorsun!!

- @QLTANNND16: Kaybedilecek bir turnuvaya daha tahammülümüz yok.

- @PROF_BAKAN: Bir Galatasaraylı olarak milli takımın başında görmek istediğim kişi Sergen Yalçın'dır.

- @DURSUNGAZİOLU1: Söylesenize milli takımı bu kadar kötü oynatmayı nasıl başardınız? #StefanKuntzistifa

- @ATAKAN_ZUVAY300: Çok konuşmaya gerek yok #StefanKuntzistifa haydi yoluna.

İZMİR'DE YETİŞTİLER 11'DE OYNADILAR

A Milli Takım'ın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığı maçta, İzmir'den yetişen Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Cenk Özkaçar ilk defa birlikte 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Stefan Kuntz, Altay altyapısından yetişen ve şu an İspanya La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Cenk'e sol bekte görev verdi. Altınordu'nun vitrine çıkardığı, Atletico Madrid forması giyen Çağlar ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz ise 90 dakika sahada kaldı.