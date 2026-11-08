Yeni stada 1 milyar 110 milyon TL ayrıldı

KARŞIYAKA taraftarlarının uzun süredir beklediği yeni stat projesinde gözler 2027 yılına çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı bütçe çalışmalarında Zübeyde Hanım Stadı'nın yapımı için 1 milyar 110 milyon TL kaynak ayrılması planlandığı ifade edildi. Yaklaşık 15 bin seyirci kapasiteli olarak tasarlanan stadın yapımını İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 30 Mart 2026 tarihinde imzalanan protokol kapsamında belediye, stadı kendi imkanlarıyla inşa ederek tamamlandığında Bakanlığa teslim edecek. Stat projesinde hazırlıklar da sahaya taşındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Kasım'da yaptığı açıklamayla Zübeyde Hanım Stadı'nda zemin ve temel etüt çalışmalarının başladığını duyurmuştu.