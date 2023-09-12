A Milli takım hazırlık maçında sahadan mağlup ayrıldı

A Milli Futbol Takımı, Belçika'da oynanan hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.

12. dakikada milli takım gole yaklaştı. Salih Özcan'ın sağ kanattan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Bertuğ, ceza sahası içine girdi, sağ çaprazdan ters köşeye yerden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

15. dakikada Japonya öne geçti. Ito Atsuki, Doan ile yaptığı verkaçla ceza yayı önünde topla buluştu. Ito Atsuki'nin sol ayağıyla sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0.

20. dakikada Japonya'nın hızlı gelişen atağında Kubo'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Furuhashi'nin şutunda top yandan auta çıktı.

28. dakikada Japonya 2. golünü buldu. Kubo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan'dan seken topu, ceza sahasında önünde bulan Keito Nakamura ağlara yolladı: 2-0.

36. dakikada Japonya farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kaptığı topla ceza sahasına giren Maikuma, uygun pozisyondaki Keito Nakamura'ya yerden pasını attı. Nakamura'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

44. dakikada milli takım farkı 2'ye düşürdü. Sol kanattan Orkun'un kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru gelen topu Mert Müldür kafa ile çevirdi, kaleci Nakamura'dan seken topu Ozan Kabak kafa ile ağlara yolladı: 3-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Japonya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada sağ kanattan gelişen Japonya atağında, ceza sahasına gönderilen topu Ozan Kabak uzaklaştırmak istedi. Kubo'ya çarpan top yan direğe vurup oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

61. dakikada milli takım, farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasındaki Cengiz'e pasını yolladı. Cengiz'in sol çaprazdan altıpas içine gönderdiği sert top savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Topu önünde bulan Bertuğ'un yakın mesafeden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

63. dakikada Japonya etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Maeda'nın altıpas önüne gönderdiği sert topa Furuhashi ayak koydu. Meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

73. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Japonya ceza sahasına çalımlarla yaklaşan İrfan Can, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu attı, kaleci topu kornere çeldi.

74. dakikada milli takım bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden sert şutunda, kaleci Schmidt meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

76. dakikada Japonya penaltı kazandı. İsmail Yüksek'in ceza sahasında Ito Junya'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ito Junya, topu ağlara gönderdi: 4-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve milli takım sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.