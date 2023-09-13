Milliler S.O.S veriyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, dün Belçika'da Japonya ile oynadığı özel maçı 4-2 kaybetti. Türkiye, maça hızlı başladı. 12. dakikada Salih Özcan'ın pasıyla topla buluşan Bertuğ'un şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 15'de Ito Atsuki, Doan ile yaptığı verkaçla ceza yayı önünde topla buluştu. Atsuki'nin sol ayağıyla sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0. 28'de Kubo'nun şutunda, kaleci Uğurcan'dan seken topu Keito Nakamura ağlara yolladı: 2-0. 36'da Maikuma'nın pasında Keito Nakamura düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0. 44'te sol kanattan Orkun'un serbest atışında arka direğe doğru gelen topu Mert Müldür kafa ile çevirdi, kaleci Kosuke Nakamura'dan seken topu Ozan Kabak kafa ile ağlara yolladı: 3-1.

FARKI BİRE İNDİRDİ AMA

İkinci yarıda Milli Takım farkı bire indirdi. 61'de Cengiz'in sol çaprazdan altıpas içine gönderdiği sert top savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Topu önünde bulan Bertuğ'un yakın mesafeden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2. 63'teFuruhashi'nin şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarptı. 76'da İsmail Yüksek'in ceza sahasında Ito Junya'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ito Junya gole çevirdi: 4-2. Maç bu skorla sona erdi

KADRODA ROTASYON

A Milli Takım, Japonya ile oynadığı özel maçta son Ermenistan karşılaşmasına göre neredeyse farklı bir on birle sahaya çıktı. Teknik direktör Stefan Kuntz, Ermenistan karşılaşmasında forma giyen 9 oyuncuyu keserek, yeni bir kadro ile sahaya çıktı. Kalede Mert'in yerine Uğurcan, Zeki'nin yerine Mert, Merih'in yerine Ozan, Cenk'in yerine Onur, Hakan'ın yerine Salih Uçan, İsmail'in yerine Salih Özcan, Cengiz'in yerine Yusuf, Kerem'in yerine İrfan Can ve ileri uçta Barış Alper'in yerine Bertuğ forma giydi.