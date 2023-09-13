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Haberler Spor TFF’den hakem ücretlerine zam

TFF’den hakem ücretlerine zam

HABER MERKEZİ
TFF’den hakem ücretlerine zam
Türkiye Futbol Federasyonu hakemlerin maç başı ücretlerinde yeni bir ayarlamada bulundu. TFF, hakemlerin ücretlerinde yüzde 50'lik bir artış yaptı. Bu zam sonrası Süper Lig'de görev yapan bir orta hakemin maç başı ücreti 20 bin liradan 30 bin liraya yükseldi. VAR hakeminin maç başı yeni ücreti ise 15 bin lira olarak belirlendi. AVAR hakemi ücreti ise 7 bin 500 lira oldu. Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerin 8 bin 800 lira olan ücreti 13 bin 200 liraya yükseldi. Aynı ligde dördüncü olarak sahaya çıkan bir hakem ise 9 bin lira kazanacak. Zamlardan 1. Lig'de görev yapan hakemler de yararlanacak. Gözlemcilerin maç başı ücretlerine de aynı oranda zam yapıldığı belirtildi.
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