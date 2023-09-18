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Haberler Spor Taha Akgül’den bronz madalya

Taha Akgül’den bronz madalya

HABER MERKEZİ
Taha Akgül’den bronz madalya
Milli güreşçi Taha Akgül, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, bronz madalya müsabakasında Macaristan'dan Daniel Ligeti ile karşılaştı. Olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, müsabakada Ligeti'yi 5-0 mağlup etti. Taha Akgül, bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota kazandı. Öte yandan milli güreşçilerden 74 kiloda Soner Demirtaş, 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 79 kiloda Ramazan İshak Sarı ve 57 kiloda Süleyman Atlı rakiplerine yenildi.
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