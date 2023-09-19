Ya Montella ya Avcı

A Milli Futbol Takımımızda Stefan Kuntz'un ayrıldığının iddia edilmesininardından yerine geçecek isim için gündeme birçok kişi gelirken, aday sayısının ikiye düştüğü öne sürüldü. EURO 2024 Elemeleri grubunda Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılarda bu maçın ardından Alman teknik adama yoğun tepkiler vardı. Milliler, hazırlık maçında Japonya karşısında da varlık gösteremediği maçta 4-2 mağlup olunca Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kuntz ile yolları ayırdığı öne sürülmüştü. Ayrılığın ardından gündeme Joachim Löw, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay ve Vincenzo Montella'nın isimleri gelmişti.

VINCENZO MONTELLA SÜRE İSTEDİ

Federasyona yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre yetkililer, aday sayısını ikiye düşürdü. Federasyonun son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Montella ile Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Abdullah Avcı ikilisinden birini seçeceği öğrenildi. Montella'nın daha ağır bastığı öne sürülürken, İtalyan teknik adamın tekliften hoşnut olduğu ve "Türkiye'yi çalıştırmaktan onur duyarım. En kısa sürede sürecin tamamlanmasını bekliyorum" dediği öğrenildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI KAFALARI KARIŞTIRDI

TFF, yolların ayrıldığı iddia edilen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un toplantıya davet edildiğini duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde: "Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur."