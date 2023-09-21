Denizli şölene hazır

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi ortaklığında ata sporu olan yağlı pehlivan güreşleri bir kez daha "Denizli Yağlı Güreşleri" adıyla 24 Eylül 2023 Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlenecek. Saat 10.00'da başlayacak ve tüm gün sürecek Denizli Yağlı Güreşleri'ne Türkiye'nin önde gelen pehlivanları katılacak.

ŞAMPİYONLAR ER MEYDANINDA

Bu yıl düzenlenen 662. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur ve Mustafa Taş gibi altın kemerli başpehlivanlar başta olmak üzere ülke genelinden 500 pehlivan şampiyonluk için er meydanına çıkacak.

ZOLAN VE ÖRKİ'DEN DAVET

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tüm hemşehrilerini organizasyona davet etti. Başkan Zolan, "Ülkemizin en ünlü pehlivanları yine Denizli'mizde kıyasıya mücadele edecek" dedi.