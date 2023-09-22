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Haberler Spor Pınar Cup’ta ilk maç Manisa’nın

Pınar Cup’ta ilk maç Manisa’nın

HABER MERKEZİ
Pınar Cup’ta ilk maç Manisa’nın
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen Pınar Cup 2023'teki ilk maçta ev sahibi Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 93-90 mağlup oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 24-25, ilk yarısı 45-50 sonuçlandı. Manisa ekibi üçüncü periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Son bölüme 68-79 girildi. Son periyotta Vitto Brown ve Hilliard'la farkı 1 sayıya kadar indiren Karşıyaka, üst üste hücumlardan boş dönünce maç 90-93 sonuçlandı. Pınar Karşıyaka'da Vitto Brown 22 sayıyla oynarken, Manisa ekibinde Roberson 20 sayı attı. Organizasyonda yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor-BC Prometey karşılaşması oynanacak.
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