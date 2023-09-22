Pınar Cup’ta ilk maç Manisa’nın

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen Pınar Cup 2023'teki ilk maçta ev sahibi Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 93-90 mağlup oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 24-25, ilk yarısı 45-50 sonuçlandı. Manisa ekibi üçüncü periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Son bölüme 68-79 girildi. Son periyotta Vitto Brown ve Hilliard'la farkı 1 sayıya kadar indiren Karşıyaka, üst üste hücumlardan boş dönünce maç 90-93 sonuçlandı. Pınar Karşıyaka'da Vitto Brown 22 sayıyla oynarken, Manisa ekibinde Roberson 20 sayı attı. Organizasyonda yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor-BC Prometey karşılaşması oynanacak.