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Haberler Spor Bornova çok mutlu

Bornova çok mutlu

3. Lig’de mücadele eden İzmir ekibi, Osmaniyespor’u Murat Arslan ve Murat Çaydemir’in golleriyle yendi

HABER MERKEZİ
Bornova çok mutlu
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bornova 1877, 3'üncü hafta müsabakasında konuk ettiği Osmaniyespor'u 2-1 yenmeyi başardı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 56'ncı dakikasında Murat Arslan, Bornova 1877'yi öne geçirdi: 1-0. İzmir ekibi 69'uncu dakikada Murat Çaydemir ile golleri ikiledi: 2-0. Konuk Osmaniyespor, 81'inci dakikada Mustafa Sol'un golüyle umutlansa da kazanan ev sahibi Bornova 1877 takımı oldu. 3 maçta iki galibiyete ulaşan Bornova bu sonuçla 6 puana yükselirken, Osmaniyespor ise 3 puanda kaldı.
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