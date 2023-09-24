Bornova çok mutlu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bornova 1877, 3'üncü hafta müsabakasında konuk ettiği Osmaniyespor'u 2-1 yenmeyi başardı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 56'ncı dakikasında Murat Arslan, Bornova 1877'yi öne geçirdi: 1-0. İzmir ekibi 69'uncu dakikada Murat Çaydemir ile golleri ikiledi: 2-0. Konuk Osmaniyespor, 81'inci dakikada Mustafa Sol'un golüyle umutlansa da kazanan ev sahibi Bornova 1877 takımı oldu. 3 maçta iki galibiyete ulaşan Bornova bu sonuçla 6 puana yükselirken, Osmaniyespor ise 3 puanda kaldı.