Erol Bulut fırtınası

Sezon başında Championship ekiplerinden Cardiff'e imza atan teknik direktör Erol Bulut, yeni takımıyla ritim tutmaya başladı. 2023-24'e istediği başlangıcı yapamayan, ilk 3 haftada galibiyet yüzü göremeyen Erol Bulut'un Cardiff'i son 5 haftadan ise 4 galibiyet çıkarmayı başardı. Bir anda 7. sıraya kadar yükselen Cardiff, geçen sezona göre sergilediği skorer oyunla da dikkat çekiyor. Erol Bulut'un öğrencileri, geride bıraktığımız sezonun ilk 8 haftalık periyottaki gol sayısının 3.5 katına ulaştı. 2022-23 sezonunda küme düşmekten son haftalarda kurtulan Cardiff, ligin ilk 8 haftasında sadece 4 gol atabilmişti. Erol Bulut'un gelişiyle bambaşka bir kimliğe bürünen Cardiff, aynı periyotta attığı gol sayısını 14'e çıkardı.