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Sultanlar zirveye çıktı

A Milli Voleybol Takımımız, 2023 yılını üç kupa ve sayısız yeni rekorla kapatmayı başardı.

HABER MERKEZİ
Sultanlar zirveye çıktı
Milli Kadın Voleybol Takımı, ilklerin yaşandığı 2023 yılında katıldığı FIVB Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde şampiyon oldu. Milli takım, FIVB Milletler Ligi (6), CEV Avrupa Şampiyonası (9) ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda (7) oynadığı 22 maçı da kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, elemelerde maç kaybetmeyen tek takım oldu. Milli takım, aynı zamanda Dünya Kupası adıyla oynanan olimpiyat elemelerini şampiyon olarak tamamladı. Türk voleybol tarihinin ilk defa ülkeler sıralamasında birinci sıraya yükselme başarısını gösteren milli takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Japonya'yı yenmesiyle dünya sıralamasında Mayıs 2024'e kadar zirvede yer almayı garantiledi. Santarelli de ay-yıldızlılarla birlikte kariyerindeki ilk şampiyonlukları aldı.
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