Dünya Icardi’yi konuştu

Trendyol Süper Lig'de önceki akşam 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor'u 1-0 yenen Galatasaray maç fazlasıyla zirveye otururken, pas penaltısını kaçıran Mauro Icardi dünya gündemine oturdu. Maçın 35. dakikasında kazanılan penaltı atışında Arjantinli yıldız, topu Kerem Aktürkoğlu'na vermişti.

Bu oyuncunun ufak dokunuşu sonrası geriden gelerek topu boş kale yerine auta gönderen Icardi, Avrupa basınında manşetlere yerleşti. İngiliz, İtalyan, İspanyol, Alman, Fransız ve Hollanda'nın ünlü gazeteleri, Galatasaray'ın Icardi ile kaçırdığı pas penaltısına geniş yer verdi.

CRUYF VE HENRY BENZETMESİ

Icardi'nin Messi ve Suarez'i taklit ettiği belirtilirken, aynı hataların geçmişte Thierry Henry ve Cruyf'un da yaptığı hatırlatıldı. Icardi'nin kaçırdığı çift yönlü atış için, 'Sansasyonel', 'İnanılmaz' ve 'Saçma' yorumları yapılırken, Arjantinli sosyal medyada da çokça konuşuldu.

İŞTE GAZETE YORUMLARI

THE SUN (İNGİLTERE): Galatasaray'ın süperstarı, Robert Pires'in Thierry Henry'ye verdiği kısa pasla golü kaçırdığı 2005 yılında Arsenal'in utanç verici çabasını taklit etti.

DAILY STAR (İNGİLTERE): 'Galatasaray 'pas' penaltısı denedi ancak Mauro Icardi penaltının muhteşem bir şekilde başarısız olmasını sağladı.

LA GAZETTA DELLO SPORT (İTALYA): 'Icardi'den sansasyonel hata: çift yönlü penaltı bir başarısızlıkla sonuçlandı.

TUTTOSPORT (İTALYA): 'Icardi, inanılmaz bir hata! Messi ve Suarez'in penaltısını taklit ediyor.

MARCA (İSPANYA): Icardi 'Cruyff benzeri' bir penaltı kaçırdı: her şey lehineyken affedilemez bir hata!

MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA): Icardi'nin komik penaltısı: Lionel Messi ve Suarez'i taklit etmeye çalışıyor.

SPORT (İSPANYA): Icardi'nin yaptığı hata tüm dünyada yankı uyandırdı... Bunu kaçıramazsınız! Anlamak imkansız.

2023'E DAMGA VURDU

Mauro Icardi, 2023 takvim yılında Süper Lig ve 5 büyük ligde en çok gol atan futbolcu oldu. Icardi bu süreçte çıktığı 24 maçta 25 kez fileleri havalandırmayı başardı. Arjantinli yıldızı 27 maçta 24 golle, Bayern Münih'in yeni transferi Hary Kane izledi. Haaland, Mbappe ve Osimhen, Icardi'nin gerisinde kaldı

GOL OLSA DA İPTAL OLABİLİRDİ

Galatasaray'ın kaçırdığı penaltı atışı ile ilgili yorumculardan ilginç bir yorum geldi. Futbol yorumcuları Kerem'in penaltı atışı esnasında ceza alanı dışında olması gereken Icardi'nin çizgi ihlali yaptığını ve vuruş golle sonuçlansa bile geçerli sayılmayacağını iddia etti.

OKAN BURUK SAHİP ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazanılan İstanbulspor maçının ardından olay penaltı için, "Penaltı tabii ki kaçabilir. Bu oyuncularımın aldığı sorumluluk. Direkt vursa da kaçabilirdi. Biz de bunu duyuyorduk geçen sezon. Kendilerine özgüvenleri var" dedi.