Harikasınız çocuklar

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla grup liderliğine yükseldi. 2. dakikada Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez köşeye plasesini yaptı, kaleci Livakovic soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi. 9'da sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper, Kerem'e pasını verdi. Kerem'in gelişine sert şutunda, kaleci Livakovic köşeye giden topu kornere gönderdi. 13'te Uğurcan'ın Hırvat savunması arkasına yolladığı uzun topu kontrol eden Kerem, Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in şutunda, Livakovic'e çarpan top kornere çıktı. 30'da Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Barış Alper, kalesini terk eden Livakovic'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-1. 54'te Kerem'in pasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Barış Alper'in penaltı noktasının yakınından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

KALEMİZİ ÇOK İYİ SAVUNDUK

66'da Modric, ceza sahası sağ çaprazındaki Majer'e topu gönderdi. Majer'in çizgi üzerinden direkt kaleye vuruşunda topu Uğurcan kurtardı. Dönen topu Barisic, Kovacic'e çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden sert vuruşunda topu Abdülkerim çizgiden çıkardı. 90'da Majer'in kullandığı köşe vuruşa Samet kafayla vurdu ve top Hakan'a çarptı. Hakem Anthony Taylor, önce penaltı noktasını gösterdi, sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu kontrol etti ve penaltıyı iptal etti. Karşılaşma Türkiye'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

TARAFTARLARIMIZ YALNIZ BIRAKMADI

OPUS Arena'da oynanan mücadele öncesi stat çevresinde toplanan Türk taraftarlar büyük coşku yaşadı. Stat dışına dev ekran kurulurken, taraftarlar tezahüratlarla maçın atmosferini yaşarken, birçok kırmız- beyazlı taraftar da stadyumlardaki yerlerini alarak milli takıma destekte bulundular. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ay-yıldızlıları yalnız bırakmadı. Bakan Bak, karşılaşması protokol tribününde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte takip etti. mücadeleyi eski spor bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran da tribünden izledi.

KENAN YILDIZ İLK KEZ

İtalya Serie A ekibi Juventus forması giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız, A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktı. Kenan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6'ncı maçında Hırvatistan'a karşı 86'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olarak ilk kez Ay-yıldızlı formayı giydi. Samet Akaydın da ilk resmi milli maçına Hırvatistan karşısında çıktı.

VİNCENZO MONTELLA ZAFERLE BAŞLADI

Stefan Kuntz'un yerine gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ilk maçından zaferle ayrılarak iyi bir başlangıç yaptı. Milli takımın oynadığı oyun ve gösterdiği performans da tam not aldı. Öte yandan İtalyan teknik adam Ermenistan karşılaşmasının 11'inde 4'ü zorunlu 6 değişiklik yaptı. Montella; Ermenistan maçında 11'de görev yapan Mert, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun ve Cengiz 'in yerine Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Salih ve İrfan Can'ı ilk 11'de oynattı.

LETONYA BİZE ÇALIŞTI

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım'ın da yer aldığı D grubunda Letonya, sahasında Ermenistan'ı konuk etti. Mücadele 2-0 Letonya üstünlüğüyle sona erdi. Bu mağlubiyetle Ermenistan 7 puanda kalırken, A Milli Takım'a büyük avantaj sağladı. Eğer Ermenistan mücadeleyi kazansaydı ilk iki için şansını devam ettirecek ve milli takımımız ve Hırvatistan ile yarışını sürdürecekti. Gruptaki ilk galibiyetini alan Letonya, 15 Ekim günü saat 21:45'te A Milli Takım'a konuk olacak. Ermenistan ise bu kez BAY geçen taraf olacak