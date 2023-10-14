Galatasaray cift koldan

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan ve devre arasında adı gönderilecekler listesinin başında yer alan Sergio Oliveira'nın yerine gelecek kişi şimdiden belirlendi. Teknik heyetin orta saha gündeminde ise 2 oyuncu ön plana çıkıyor. Bunlardan biri, Okan Buruk'un çok istediği, ancak taraftar tepkisi nedeniyle son anda vazgeçilen Vecino. Lazio formasıyla son dönemde çok iyi bir performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha, aynı zamanda Torreira'nın da vatandaşı. 32 yaşındaki Uruguaylı için, Lazio ile tekrar temasa kurulacak. Sarı-kırmızılıların listesindeki diğer isim ise eski oyuncusu Mario Lemina.

ERDEN TİMUR A SPOR'DA

İngiltere Premier Lig'de Wolves forması giyen ve bu sezonki tüm maçlarda oynayan 30 yaşındaki futbolcuyu, Okan hoca, Torreira ile merkezde çok iyi anlaşacağını düşündüğü için istiyor. Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, bugün saat 20.00'de A Spor'un konuğu olacağı program, 17 Ekim Salı gününe ertelendi.