Ronaldo’ya 99 kırbaç cezası

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, portresini çizen İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için İran'da 99 kırbaç cezasıyla yargılanmaya başlandı. Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile karşılaşmak için Tahran'a giderken burada 2-0 kazandıkları maçın ardından İranlı ressam Hamami, çizdiği portreleri Ronaldo'ya hediye etti. Ronaldo da Hamami'ye imzalı formasını hediye etti ve sarıldı. Sarılma üzerine çok sayıda İranlı avukat, Ronaldo'yu şikayet etti. Çünkü, İran yasalarında bekar bir kadına dokunmanın cezasının zina ile eşdeğer olduğu ve 99 kırbaç gerektirdiği belirtildi.