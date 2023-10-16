Beşiktaş için Tudor iddiası

Son olarak Marsilya'yı çalıştıran Igor Tudor'un Beşiktaş'ın başına geçeceği iddia edildi. Foot Mercato'nun Hırvat medyasına dayandırdığı haberde, sezona istediği başlangıcı yapamayan siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası koltuğun en önemli adayının Igor Tudor olduğu yazıldı. Daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor'un ligi tanıması ve büyük takım tecrübesi olması nedeniyle ilk aday olarak belirlendiği haberin detayların yer aldı. Tudor'un teknik ekibinde görev alan Hari Vukas ve Toni Modric'in Beşiktaş'ta göreve başlamasına da durumu açıkladığı öne sürülürken, tecrübeli hoca ile anlaşmanın açıklanmasının an meselesi olduğu belirtildi. 45 yaşındaki çalıştırıcı son takımı Marsilya'da 48 maçta 1.83 puan ortalaması tuttururken, Galatasaray'ın başında çıktığı 34 maçta da 1.79'luk puan ortalaması yakalamıştı.