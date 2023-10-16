Çağdaş Bodrum yine kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Çağdaş Bodrumspor dün de Türk Telekom deplasmanından eli boş döndü, 3 haftada galibiyet yüzü göremedi: 73-60. Karşılaşmanın 4. dakikasını Yiğitcan Saybir'in basketleriyle 8-4 önde geçen Türk Telekom, Wallace ve Okben Ulubay'ın da skora katkısıyla farkı 7'ye çıkardı: 13-6. Çeyreğin son bölümünde dış atışlarla sonuca gitmeye çalışan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-14 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Çağdaş Bodrumspor farkı 2 sayıya (22-20) indirse de Palmer ve Adams ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler üretmeye devam eden Türk Telekom, 15. dakikada farkı çift haneye taşıdı: 33-22. Konuk ekibin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren Türk Telekom, soyunma odasına 45-32 üstün gitti. Üçüncü periyodun ilk 4 dakikasında rakibini 3 sayıda tutan Türk Telekom, 20 sayılık farka ulaştı: 55-35. Daha sonra 8-0'lık seri yakalayan Çağdaş Bodrumspor, oyuna yeniden ortak oldu. Kısa sürede toparlanan başkent temsilcisi, üçüncü periyodu 60-44 önde tamamladı. Final periyodunda daha iyi performans ortaya koyan konuk ekip, son 2 dakika içinde farkı tek haneye (67-58) indirdi. Türk Telekom, son dakikada bulduğu üç sayılık basketlerle karşılaşmayı 73-60 kazandı.