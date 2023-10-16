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Çağdaş Bodrum yine kayıp

Ege temsilcisi dün de Telekom deplasmanından eli boş döndü ve zinciri kıramadı. İlk devreyi 45-32 geride tamamlayan ekip, mücadeleyi 13 sayı farkla kaybetti, galibiyet hasretini sürdürdü

HABER MERKEZİ
Çağdaş Bodrum yine kayıp
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Çağdaş Bodrumspor dün de Türk Telekom deplasmanından eli boş döndü, 3 haftada galibiyet yüzü göremedi: 73-60. Karşılaşmanın 4. dakikasını Yiğitcan Saybir'in basketleriyle 8-4 önde geçen Türk Telekom, Wallace ve Okben Ulubay'ın da skora katkısıyla farkı 7'ye çıkardı: 13-6. Çeyreğin son bölümünde dış atışlarla sonuca gitmeye çalışan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-14 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Çağdaş Bodrumspor farkı 2 sayıya (22-20) indirse de Palmer ve Adams ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler üretmeye devam eden Türk Telekom, 15. dakikada farkı çift haneye taşıdı: 33-22. Konuk ekibin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren Türk Telekom, soyunma odasına 45-32 üstün gitti. Üçüncü periyodun ilk 4 dakikasında rakibini 3 sayıda tutan Türk Telekom, 20 sayılık farka ulaştı: 55-35. Daha sonra 8-0'lık seri yakalayan Çağdaş Bodrumspor, oyuna yeniden ortak oldu. Kısa sürede toparlanan başkent temsilcisi, üçüncü periyodu 60-44 önde tamamladı. Final periyodunda daha iyi performans ortaya koyan konuk ekip, son 2 dakika içinde farkı tek haneye (67-58) indirdi. Türk Telekom, son dakikada bulduğu üç sayılık basketlerle karşılaşmayı 73-60 kazandı.
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